Yukatel Kayserispor rahat kazandı!
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Süper Lig'in 37. hafta randevusunda Yukatel Kayserispor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri; 10 ve 45+4. dakikada Gökhan Sazdağı ile 72. dakikada Hayrullah Erkip kaydetti.
Bu sonuçla Yukatel Kayserispor puanını 47'ye yükseltirken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.
38. haftada Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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