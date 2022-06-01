Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:20

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 47 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor'da, geride kalan sezonun ilk haftası sonrasında Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve getirilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Hikmet Karaman'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2022 Salı günü itibariyla sona ermişti.

Sarı-kırmızılı ekip deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "31.05.2022 (dün) itibarıyla sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Teşekkürler Hikmet Karaman



31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.



Yukatel Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/gp7WlArlOX — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) June 1, 2022

Hikmet Karaman, Kayserispor ile 37 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik, 14 yenilgi alındı. Ligi 47 puanla 14. sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi.

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