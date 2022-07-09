Yüksel Yıldırım: 'Çılgın kadro yolda'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:49

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yılına denk gelen 2022-2023 sezonunu çok önemsediklerini söyledi.

Başkan Yüksel Yıldırım, takım ve yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden Samsun kenti için Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılının ayrıca önem taşıdığını aktaran Yıldırım, "Biz bu sene bir mottoyla yola çıktık. 'Türkiye Cumhuryeti'nin 100. yılında şampiyonluk en fazla Samsunspor'a yakışır.' dedik. Bunu biz altını çizerek defalarca söyledik ve artık hazırız." diye konuştu.

Samsunspor olarak bu seneyi "Kurtuluş Sezonu" olarak isimlendirdiklerini aktaran başkan Yıldırım, "Kurtuluş Sezonu'nda biz bu ligden kurtulup, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Önümüzdeki sene buradaki fikstür çekiminde biz 1. Lig'de fikstür çekmek istemiyoruz. İnşallah, Allah bize gösterir, Süper Lig'de fikstür çekimi yaparız. Cumhuriyet'in 100. yılı Samsun için önemli. O nedenle ben buradan taraftara sesleniyorum; Samsun şehrine, Samsun halkına yakışır bir destek verin, takımınıza sahip çıkın ve hep birlikte o seneyi bu sene yapalım. Artık efsane geri gelecek ve efsane takımı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Samsunspor'un bu sene tek hedefi var"

Yeni sezondaki ilk maçlarını deplasmanda Altay'la yapacaklarını aktaran Yıldırım, kendileri için güzel bir başlangıç olacağına inandıklarını dile getirirken, "Samsunspor'un bu sene tek hedefi var, o da ilk iki içinde Süper Lig'e çıkmak. Mümkünse birinci çıkmak, en kötü ikinci çıkmak istiyoruz. Play-off etabına kalmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak futbol sürprizlere çok gebe olan bir spor dalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel Yıldırım, bu sene güzel transferler yaptıklarını ve güzel bir takım kurduklarını vurgulayarak, "Şehir heyecanlı, taraftar heyecanlı. Hep diyoruz, o sene bu sene olacak inşallah. Biz Samsunspor Kulübü olarak hazırız. Taraftar da, 12. adam olarak kombineleri, biletleri alıp takımını statta desteklerse, biz bu sene çok iyi bir sonuç alıp şampiyon oluruz." açıklamasında bulundu.

"Bu sene taraftarı çıldırtacak bir kadro kuruyoruz"

TFF'nin bu yıl deplasman seyirci yasağını kaldırdığını hatırlatan Yıldırım, yüzde 30'a kadar limit uygulaması yapılacağını ve bunun da Samsunspor için büyük bir avantaj olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Çünkü Samsunspor taraftarları, hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bulunan Samsunlular, deplasman maçına gitmek için ölüyorlardı. Bu sene o da inşallah olacak. Oynayacağımız tüm maçlarda taraftarlarımız bizimle birlikte olacak. İnanıyorum ki bu desteği hissettiğimiz zaman, oyuncular iki katı performans verecek. Bu da bizim istediğimiz bir şey. Çünkü karakterli bir oyuncu grubuyla lige başlıyoruz. Hepsi tecrübeli, istekli, arzulu, yani başarıya aç arkadaşlar. Samsunspor başarıya aç. Taraftarlar zaten çıldırıyordu. Bu sene onları çıldırtacak bir kadro kuruyoruz. Bundan sonra helvayı futbolcular ve hocamız Bayram Bektaş yapacak. Yani onlar görevini yaparsa, bence her şey dört dörtlük olacak."

Rezerv Lig için başvuru yapıldı

Şehre, "Önce Süper Lig sonra Avrupa" sözü verdiğini ve ilk adımı bu sene atacaklarını da dile getiren Yüksel Yıldırım, kurulması planlanan Rezerv Lig'e katılmak istediklerini anlattı.

"Adım adım gideceğiz. Bana ve ekibime güvensinler. İyi bir kulüp oluyoruz." açıklamasında bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü ben kulüp oluşturuyorum, takım değil. Çok güzel bir alt yapımız var. TFF'ye ricada bulundum. Rezerv Lig'e bazı Süper Lig takımları katılmak istemiyormuş. 'Samsunspor olarak 1. Lig'den gelip, Süper Lig'in Rezerv Lig'inde oynamak istiyoruz.' dedim. Bunun için de yazılı başvurumu yaptım. İnşallah federasyon bunu değerlendirecek. Tüm masraflarını ödemek kaydıyla, 34 maçın hepsi bizim için deplasman olacak. Büyük olasılıkla da İstanbulspor'un yerine oynayacağız. Ecmel Faik Sarıalioğlu (İstanbulspor Kulübü Başkanı) başkanla konuştuk. Olursa, İstanbulspor evinde oynarken biz Samsunlular İstanbul'a uçacağız. İstanbulspor deplasmanda oynayacaksa Samsunspor o şehre uçacak. Yani 34 maçı bu şekilde ben karşılayacağım. Sırf altyapımdaki genç arkadaşları, rezervdeki arkadaşları hazır tutmak için yapacağız. Amaç dolu dolu Süper Lig'e gelmek. Bunun için de maddi manevi ne varsa, ben Yüksel Yıldırım olarak, Samsunspor Kulübü Başkanı olarak yapacağıma dair TFF'ye o sözü verdim. İnşallah onlar da kabul eder, güzel bir sezon olur. 2022-23 çok önemli. Dediğim gibi, 100. yılda bizim bu ligden şampiyon olarak neden çıkmayalım."