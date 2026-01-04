Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk idmanına çıktı

4.01.2026 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı lacivertli takımdaki ilk çalışmasına çıktı.

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı akşamı Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü. Öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Çalışmaya Samsunspor'dan kadroya katılan yeni transfer Anthony Musaba da katıldı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana’ya gidecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #samsunspor #antrenman

İlgili Haberler

Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor!
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor! Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo’yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyun kurucuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Guendouzi transferini bitiriyor!
Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Guendouzi transferini bitiriyor! Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Guendouzi transferinin mali detaylarını duyururken ön anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Murat Salar resmen duyurdu... Fenerbahçe'ye Bankalar Birliği müjdesi!
Murat Salar resmen duyurdu... Fenerbahçe'ye Bankalar Birliği müjdesi! Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bu ay Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını sosyal medyadan açıkladı.