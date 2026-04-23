Yüksel Yıldırım'dan Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: 'Atilla Karaoğlan düdüğü asmalısın'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor, Trabzonspor'a elendi. Maçın ardından başkan Yüksel Yıldırım sert açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"MHK'yi tebrik ederim, bravo. Art niyetli hakemdi. MHK'yi artık tanımıyoruz. Bugün Samsunspor camiasını doğradı. Eyyamcı olduğunu gözlerimle gördüm, takdirleri ortada. Tüm haklarını Trabzon lehine kullandı."

“3 hafta önce bizi doğrayan hakemi gönderdiler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Türk futboluna el atması lazım. Anadolu'nun canı yanıyor. İtibarsızlaştırıyorlar. Hakemlerin yaptığı hataları görün, bütün emeğimizi yok ettiler. Hakem görevini yaptı.”

"KARAOĞLAN DÜDÜĞÜ ASMALISIN"

"Bugün utanıyorum. Bu hakemlerle ne yapacağız. Biz de yeter artık diyoruz. Adalet istiyoruz. Kimseye kıyak yapın demiyoruz. Karaoğlan düdüğü asmalısın. Talimatları uyguluyorsun, telefonlarını dinleyin. Verecekleri ceza umurumda değil."