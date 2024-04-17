Yunan basını duyurdu: Fatih Terim'den Samet Akaydin kararı!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:47

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:47

Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olmasının ardından Yunan ekibinin Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Samet Akaydin için son karar verildi. Yunan basını milli futbolcunun satın alma opsiyonundaki şartları da duyurdu.

Panathinaikos'ta teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim öncelikli olarak stoper hattını güçlendirmek istedi. Bu doğrultuda Panathinaikos, Bahia'dan Vitor Hugo ve Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

PANATHİNAİKOS'TAN SAMET KARARI



Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan Samet Akaydin, Panathinaikos'ta Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden oldu. Milli futbolcu Yunan ekibinde tüm kulvarlarda 13 maçta 860 dakika sahada yer aldı. Panathinaikos'taki ilk döneminde büyük eleştiri toplayan Samet Akaydin özellikle şampiyonluk turunda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Sezon ortasında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin için karar verildi. Yunanistan merkezli Sportime'da yer alan habere göre Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Samet Akaydin'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu. Haberde Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda milli futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ve en kötü ihtimalle yedek kulübesinde bulunabileceğini belirtti.

"TERİM DEVAM EDERSE..."



Haberde Samet Akaydin için, "30 yaşındaki oyuncu ilk günlerinde hayal kırıklığı yarattı. Ancak, şimdi tamamen farklı bir yüz gösteriyor. Lamia'ya karşı oynadığı maç bir kriter değil. Ancak AEK karşısında mükemmel bir not aldı. Genel olarak, play-offlarda oldukça iyiydi. Kulüp şu anda duble yapmak istiyor ve elde edilecek başarılara göre gelecek sezonun planlaması yapılacak" denildi.

Sportime'da yer alan haberde Fatih Terim'in görevine devam etmesi durumunda Samet Akaydin'in kariyerine Panathinaikos'ta devam edebileceği aktarıldı. Bahia'dan kiralanan Vitor Hugo ile Bart Schenkeveld'in Fatih Terim'in planlarında yer almadığı belirtildi. Yunan ekibinin Jedvaj için hamle yapabileceği ve savunma rotasyonunda Terim'in Samet Akaydin'i de gelecek sezon takımda tutabileceği öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONUNU DUYURDULAR

Haberde Panathinaikos ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre Samet Akaydin'in bonservisinin alınması durumunda Yunan ekibi sarı-lacivertlilere 4 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak. Samet Akaydin'in de kariyerine Panathinaikos'ta devam etmek istemesi durumunda Fenerbahçe ile 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek için görüşmelerin yapılabileceği iddia edildi. Tüm bu gelişmelerin Panathinaikos'un kupa ve ligi zirvede bitirmesiyle doğru orantıda olduğu ve sezon sonunda görüşmelerin başlayabileceği aktarıldı.