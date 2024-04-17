Fenerbahçe'de 'nöbetçi golcü' Michy Batshuayi!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:01

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:02

Fenerbahçe’nin santrforu Batshuayi, bu sezon ligde sonradan oyuna girdiği maçlardaki golleriyle dikkat çekiyor. Bu sezon ligdeki 32 maçta Batshuayi sadece 1 kez ilk 11’de yer aldı.

SONRADAN OYUNA GİRİP SKOR KATKISI YAPTI

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’u 4-3 yenerken Belçikalı santrfor 3 golle galibiyeti getirdi. Batshuayi, ligdeki diğer 7 golünü sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetti.

Türkiye Kupası’nda bu sezon Fenerbahçe’nin oynadığı 3 müsabakada da ilk 11’de görevlendirilen Batshuayi, 6 golle takımına katkı sağladı. Batshuayi, Avrupa kulvarında da 6 gol atmayı başardı.