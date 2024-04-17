Fenerbahçe'de 'nöbetçi golcü' Michy Batshuayi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, sonradan oyuna girdiği mücadelelerde skora katkı yaparak başarılı bir performans sergiledi.
Fenerbahçe’nin santrforu Batshuayi, bu sezon ligde sonradan oyuna girdiği maçlardaki golleriyle dikkat çekiyor. Bu sezon ligdeki 32 maçta Batshuayi sadece 1 kez ilk 11’de yer aldı.
SONRADAN OYUNA GİRİP SKOR KATKISI YAPTI
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’u 4-3 yenerken Belçikalı santrfor 3 golle galibiyeti getirdi. Batshuayi, ligdeki diğer 7 golünü sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetti.
Türkiye Kupası’nda bu sezon Fenerbahçe’nin oynadığı 3 müsabakada da ilk 11’de görevlendirilen Batshuayi, 6 golle takımına katkı sağladı. Batshuayi, Avrupa kulvarında da 6 gol atmayı başardı.
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