Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti: 'Eşi benzeri görülmemiş bir senaryo'

Basketbol THY EuroLeague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe - Panathinaikos maçı Yunan basınında da geniş yer buldu.

"MCCOLUM'UN KLASI..."

Haber portalı in.gr, "McCollum'un klası 'yeşilleri' eledi" başlığıyla verdiği haberde Fenerbahçe'nin tecrübeli gardı Errick McCollum'un kritik anlarda sahneye çıkmasına vurgu yaptı ve "Panathinaikos koşullara göre yetersiz kaldı, Fenerbahçe sahada tam anlamıyla üstündü ve Sarunas Jasikevicius'un takımı 82-76 galip gelerek Abu Dabi'de düzenlenecek Euroleague Final'ine katılmaya hak kazandı" ifadelerine yer verdi.

"FENERBAHÇE DAHA İYİYDİ"

"Yeşiller mücadele etti ama finale kalamadı" başlığını kullanan Proto Thema'da ise "Onun gecesi değildi. Mümkün değil. Panathinaikos, yarı finalde daha iyi Fenerbahçe'ye karşı rahat bir yenilgi aldı. Fenerbahçe, iyi savunması sayesinde Yunan ekibini eledi ve Panathinaikos, Avrupa Şampiyonluğu unvanını devretti" yorumu yapıldı.

"FENERBAHÇE, BERLİN'İN RÖVANŞINI ALDI"

Sport24, Yunan takımının elenmesini sert sözlerle eleştirerek "Beceriksiz ve isabetsiz Panathinaikos, hatalarının bedelini ödedi ve Abu Dabi'deki Final Four'dan elendi" başlığını attı. Haber detayında ise "Fenerbahçe, Panathinaikos'tan Berlin'deki Final Four'un rövanşını aldı ve Abu Dabi'de finale kaldı. Yeşiller yaratıcılıktan yoksundu" ifadelerine yer verildi.

LESSORT: "FENERBAHÇE DAHA İYİ BİR TAKIM DEĞİL AMA PLANIMIZI BİLİYORLARDI"

Öte yandan Panathinaikos'un Fransız uzun forveti Mathias Lessort, maçın ardından Sport24'e verdiği demeçte defansif anlamda oyuna uyum sağlayamadıklarını vurgularken, Fenerbahçe'nin daha akıllı göründüğünü belirtti. Lessort, maçta kendileri adına neyin yanlış gittiğinin sorulması üzerine "Sanırım planımızı biliyorlardı ve bizden daha iyi oynadılar. Onların daha iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum, ancak bugün daha iyi oynadılar ve kazandılar. Biz defansif olarak maça uyum sağlayamadık" dedi.

YUNAN TRAJEDİSİ"

Sport FM'de ise iki Yunan takımının Final Four'da mağlup olmasına vurgu yapılarak "Yunanistan finali yerine Yunan trajedisi!" başlığı kullanıldı. Haber detayında ise "Beklediğimiz Yunanistan finalini bize yaşatmadıkları gibi, tam tersine yoğun baskı altında ezilen Olympiakos ve Panathinaikos, Monaco ve Fenerbahçe'ye nispeten rahat bir şekilde yenildiler" ifadeleri kullanıldı.

"PANATHINAIKOS TACINI TESLİM ETTİ"

Efsyn, EuroLeauge'de geçen sezonun şampiyonu olan Panathinaikos için "Tacını teslim etti" başlığını atarken, "Yeşiller, geçen yılki şampiyonluğunu koruyamadı ve Türk ekibine 82-76 yenilerek tacını kaybetti" yorumunu yaptı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SENARYO"

Spor Time'da ise 15 dakika sahada kalabilen Panathinaikos kaptanı Kostas Sloukas'ın az forma şansı bulması eleştiri konusu oldu. "Ataman'ın onu sahada ne kadar dakika tuttuğu inanılmaz" başlığıyla verilen haberde, Türk başantrenör eleştirildi ve "Panathinaikos kaptanının Final Four'da bu kadar az forma giymesi eşi benzeri görülmemiş bir senaryo" yorumu yapıldı.