Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı: Milwaukee Bucks rahat kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, kendi sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı 123-113 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi.
Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
Bradley Beal
BEAL SAKATLANDI
Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.
NBA'de gece alınan sonuçlar şöyle:
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113
Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117
Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117
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