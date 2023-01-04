Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı: Milwaukee Bucks rahat kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, kendi sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı 123-113 yendi.

AA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:37
Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı: Milwaukee Bucks rahat kazandı
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NBA'e 3 maçla devam edildi.

Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Bradley Beal

BEAL SAKATLANDI

Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de gece alınan sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117


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