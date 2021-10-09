Yunanistan Bakasetas ve Pelkas ile güldü!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan, Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Yunanistan'ın gollerini Bakasetas ve Pelkas kaydetti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.
Batum kentinde oynanan mücadeleyi konuk ekip Yunanistan 2-0 kazandı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.
Bu sonuçla Yunanistan puanını 9'a çıkarırken ev sahibi Gürcistan ise 1 puanda kaldı.
Grubun diğer mücadelesinde ise İsveç sahasında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.
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