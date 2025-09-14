Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yunanistan, EuroBasket'i üçüncü tamamladı!

14.09.2025 19:44:00
Yunanistan, EuroBasket'i üçüncü tamamladı!

EuroBasket 2025 üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Tarihinde üçüncü kez Avrupa üçüncüsü olan Yunanistan, turnuvayı 4. sırada tamamlayan Finlandiya'nın rüyasına son verdi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'nı 1949 ve 2009'un ardından 3. kez üçüncü tamamladı.

Finlandiya ise ilk yarı final sevinci yaşadığı EuroBasket'i 4. basamakta bitirdi.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Antonio Conde (İspanya), Julio Anaya (Panama)

Yunanistan: Dorsey 20, Sloukas 7, Katsivelis, Papanikolaou 4, Giannis Antetokounmpo 30, Toliopoulos 15, Kalaitzakis 5, Samodurov, Kostas Antetokounmpo 3, Thanasis Antetokounmpo, Mitoglou 8

Finlandiya: Little 6, Grandison 8, Valtonen 18, Jantunen 13, Markkanen 19, Salin 5, Nkamhoua 15, Maxhuni, Muurinen 5, Gustavson

1. Periyot: 24-15

Devre: 48-34

3. Periyot: 69-56

Beş faulle çıkanlar: 39.10 Nkamhoua (Finlandiya), 39.40 Toliopoulos (Yunanistan)

İlgili Konular: #Yunanistan #finlandiya #EuroBasket 2025

