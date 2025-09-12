Riga'da tarih yazıyoruz! Şimdi sırada kupa var... 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanan karşılaşmayı 12 Dev Adam, 94-68 kazanmayı başardı. Mücadelenin ilk çeyreğine Ercan Osmani'nin üçlükleri ile hızlı bir giriş yapan 12 Dev Adam, çeyreği 26-16 önde kapadı.

İkinci çeyrekte Yunanistan'ı çok iyi kapayan 12 Dev Adam, mücadelenin ilk devresini 18 sayı farkla 49-31 önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren 12 Dev Adam, son çeyreğe 21 sayı farkla girdi.

Son çeyreğe büyük bir üstünlük ile giren 12 Dev Adam, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 94-68 kazandı. Bu sonuçla birlikte finalin adı Türkiye - Almanya oldu. Final karşılaşması 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.

50 YIL SONRA İLK KEZ

50 yıl sonra (EuroBasket 1975) Yunanistan'ı ilk kez bir Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında yendik.

A Milli Basketbol Takımı, finale kadar oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

ALPEREN VE ERCAN YILDIZLAŞTI

12 Dev Adam'da Alperen Şengün 15 sayı ve 12 ribaund ile double double yaptı. Ercan Osmani ise 8'de 6'lık üçlük performansı ile 28 sayı kaydederek galibiyette büyük rol oynadı.

Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 12 sayı ve 12 ribaund ile karşılaşmayı bitirdi. Kostas Sloukas ise 15 sayı kaydetti.