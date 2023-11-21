Yunanistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:11
Yunanistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Gustavo Poyet yönetimindeki Yunanistan, kendi sahasında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

YUNANİSTAN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Yunanistan, grupta oynadığı son maçta sahasında Hollanda'ya 1-0 mağlup oldu. 

Fransa ise kendi sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti. 


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