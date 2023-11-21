Yunanistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yunanistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Gustavo Poyet yönetimindeki Yunanistan, kendi sahasında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.
YUNANİSTAN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
YUNANİSTAN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Yunanistan, grupta oynadığı son maçta sahasında Hollanda'ya 1-0 mağlup oldu.
Fransa ise kendi sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.
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