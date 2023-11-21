Yunanistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:11

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:11

EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Gustavo Poyet yönetimindeki Yunanistan, kendi sahasında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

YUNANİSTAN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Yunanistan, grupta oynadığı son maçta sahasında Hollanda'ya 1-0 mağlup oldu.

Fransa ise kendi sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.