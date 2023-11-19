Fransa'dan tarihi skor: Cebelitarık'a gol oldu yağdı!

Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri 7. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 09:29
Fransa'dan tarihi skor: Cebelitarık'a gol oldu yağdı!
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Fransa, EURO 2024 Elemeler B Grubu 7. maçında Cebelitarık ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Fransa, 14-0 kazandı. Fransa'nın golleri 3. dakikada Santos (k.k), 5. dakikada Thuram, 16. dakikada Warren Zaire Emery, 30, 74 ve 82. dakikalarda Mbappe, 34. dakikada Clauss, 36 ve 65. dakikalarda Coman, 37. dakikada Fofana, 63. dakikada Rabiot, 73. dakikada Dembele, 89 ve 90+1. dakikada Groud kaydetti.

CEBELİTARIK 10 KİŞİ KALDI

Cebelitarık'ta Santos 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa'da 17 yaşındaki Warren Zaire Emery, milli takımda gol atan en genç oyuncu oldu.

Bu sonuçla daha önce EURO2024'ü garantileyen Fransa puanını 21'e çıkardı. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fransa, Yunanistan ile karşılaşacak. Cebelitarık ise Hollanda'yı ağırlayacak.

FRANSA TARİHE GEÇTİ

Fransa, Almanya'nın 2006'daki rekorunu kırarak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyete ulaştı. Almanya, 2006 yılında San Marino'yu 13-0 mağlup etmişti.


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