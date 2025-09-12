Yunanistan maçı öncesi... Cedi Osman'ın sakatlığında son durum!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 15:44:00
Cedi Osman, A Milli Basketbol Takımı'nın bu sabah yaptığı antrenmanın bir kısmında yer aldı. Tedavisine sürekli devam edilen ve ayak bileğinde ağrısı bulunan Cedi Osman'ın iğne ile oynayabileceği iddia edildi.

EuroBasket yarı finalindeki Türkiye - Yunanistan karşılaşması öncesi A Milli Takım'da Cedi Osman belirsizliği yaşanıyor.

Yunan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre, yıldız basketbolcu, perşembe günkü takım idmanında yer almadı.

Cedi Osman'ın, maç günü (cuma) günü yapılan antrenmanın bir kısmında da yer almadığı, bir kısmında yer aldığı kaydedildi.

İĞNEYLE OYNAYABİLİR

Tedavisine sürekli devam edilen 30 yaşındaki basketbolcunun ayak bileğinde şişlik ve ağrı olduğu, mücadelede iğneyle oynaması ihtimal dahilinde yer aldığı ifade edildi.

ERGİN ATAMAN'IN SÖZLERİ

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Polonya ile oynadıkları maçta sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını aktardı.

Yunanistan maçı öncesi perşembe günü açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

