A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Letonya galibiyetini değerlendirdi.

Cedi Osman, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi hazırlandık. Maçın önemi çok büyüktü. Çok iyi başladık ve bitirdik. Sadece bir maç kazandık, turnuva devam ediyor. Böyle oynamaya devam edersek, çok güze şeyler olabilir. Maç maç gideceğiz." dedi.

Cedi Osman, ayrıca, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok mutluyum. Sadece şunu söylemek istiyorum, biz küçümsenecek bir takım değiliz. Bu kadro böyle oynamaya devam ederse sonuna kadar gider! Hayırlısı olsun şimdiden. Tüm takımı tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.