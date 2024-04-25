Yunanistan'da gündem Samet Akaydin: 'Fatih Terim çıldırdı'

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı AEK'ye 3-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Samet Akaydin'in ikinci golde yaptığı hata Yunan basını tarafından manşetlere taşındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:32
Yunanistan'da gündem Samet Akaydin: 'Fatih Terim çıldırdı'
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Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda AEK'ye 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Maça Panathinaikos forması giyen Samet Akaydin'in yaptığı hata damga vurdu. Yunan basını, Samet Akaydin'in hatasını manşetlerine taşıdı.

"FATİH TERİM ÇILDIRDI"

SDNA, "Fatih Terim, Samet Akaydin'in hatasıyla çıldırdı" ifadelerini kullanırken, Samet Akaydin ve Juankar, Panathinaikos adına sahanın en kötüsü seçildi. In Sports'daki haberde Panathinaikos'un Samet Akaydin'in hatası "trajik" olarak nitelendirildi.

Newspao adlı site de Samet Akaydin'den "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" olarak bahsetti.

"GOL HEDİYE ETTİ"

Sport24 ise "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nin farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı. Trifilara'da yer alan haberde AEK'nin ilk golünde Arao, ikinci golünde ise Samet Akaydin'in trajik bir hata yaptığı vurgulandı. Newsit adlı site ise Samet Akaydin'in Ezequiel Ponce'ye gol hediye ettiğini yazdı.

Sportdog'da yer alan haberde Samet Akaydin'in hatası "ölümcül" olarak nitelendirildi. Enwsi'nin haberinde ise "Samet Akaydin'in çocukça hatası Panathinaikos'u 2-0 geri düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gazzetta ise "Samet Akaydin'in trajik hatası" başlığını atarken, Ponce'nin milli futbolcunun yanlış dönüşünden yararlandığı vurgulandı. Öte yandan Samet Akaydin maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli stoper, Aris maçında forma giyemeyecek. Fatih Terim'in stoperde Vitor Hugo veya Arao'ya görev vermesinin beklendiği Yunan basınında yer aldı.


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