Yunus Akgün: "6-7 olabilirdi"
Galatasaray'da Yunus Akgün, Tottenham galibiyetini değerlendirdi.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Tottenham karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Milli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Ayrıca taraftarımız müthiş bir destek veriyor bize, onların desteği bizim için çok önemli. Çok mutluyuz" dedi.
Yunus Akgün, "Çok keyif alıyoruz oynadığımız oyundan, sahada müthiş bir Galatasaray var. Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6-7... Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en büyük adaylarından birisi, biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik" sözlerini sarf etti.
Başarılı futbolcu, attığı golle ilgili "Antrenmanda hocamız yay civarında ikinci topların önemli olduğunu söylüyordu. Bugün de hissettim, önüme geldi top. Daha golü izleyemedim ama çok güzel oturdu ayağıma, böyle devam ederim inşallah. Her maç bizim için önemli, ben de gol atarak katkı sağlamaya devam ederim umarım. Hedefimiz kupayı almak, emin adımlarla devam ediyoruz. Çok iyi giden bir takımımız var. Önümüzde zorlu iki maç var, sonra milli ara var. En büyük adaylardan biri biziz, bunu gösteriyoruz her zaman. İnşallah istediğimiz yerlere gideriz" değerlendirmesini yaptı.
Spor Haberleri
- Karabağ'dan Norveç'te tarihi zafer
- Okan Buruk'tan Mourinho'ya gönderme
- Galatasaray'dan galibiyet sonrası paylaşım
- Yunus Akgün: 6-7 olabilirdi
- Victor Osimhen: 'Umarım Icardi'nin bir şeyi yoktur'
- Okan Buruk adını tarihe yazdırdı!
- Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!
- Hollanda'da ilk düdük çaldı!
- Jose Mourinho'nun cezası açıklandı
- Galatasaray'da Avrupa golcüsü Yunus Akgün!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanıklar tek tek ifade verdi
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Belediyelerden hastane adımı
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Konserve ton balığında cıva tespit edildi
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!