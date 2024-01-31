Yunus Akgün attı Leicester rahat kazandı
İngiltere Championship karşılaşmasında Leicester City konuk ettiği Swansea'yi 3-1 yendi.
Championship 29. hafta karşılaşmasında Leicester City deplasmanda konuk olduğu Swansea'yi 3-1 mağlup etti.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall, 69. dakikada Stephy Mavididi ve 72. dakikada Yunus Akgün, Swansea'nın golünü 90+5. dakikada Joe Allen kaydetti.
Leicester bu galibiyetle puanını 69'a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Swansea ise 33 puanda kaldı.
Leicester bir sonraki karşılaşmasında Stoke City deplasmanına giderken, Swansea sahasında Plymouth'u ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Kar yağışı ve fırtına geliyor!
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- Yargıtay'dan ev sahipleri için emsal karar
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'Senin yanında durdukların...'
- 'Cemil Tugay' kararının ardından Soyer'den ilk açıklama