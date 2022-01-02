Yunus Akgün, İtalyan devlerini peşine taktı
Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün, Serie A ekiplerinin yakın takibine girdi.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı ve performansı ile dikkat çeken Yunus Akgün, İtalyanların yakın takibine girdi.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Yunus Akgün, 'Yeni Cengiz Ünder' olarak anılıyor.
Haberde Yunus için Fiorentina, Lazio ve Roma'nın devrede olduğu ifade edildi.
Yunus Akgün, Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 2020-2021 sezonunda 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi. Yunus, bu sezon ise ligde 16 maçta 5 gol 2 asistle oynadı.
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