Yunus Akgün, İtalyan devlerini peşine taktı

02 Ocak 2022 Pazar, 18:41

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı ve performansı ile dikkat çeken Yunus Akgün, İtalyanların yakın takibine girdi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Yunus Akgün, 'Yeni Cengiz Ünder' olarak anılıyor.

Haberde Yunus için Fiorentina, Lazio ve Roma'nın devrede olduğu ifade edildi.

Yunus Akgün, Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 2020-2021 sezonunda 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi. Yunus, bu sezon ise ligde 16 maçta 5 gol 2 asistle oynadı.