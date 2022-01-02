Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya

02 Ocak 2022 Pazar, 17:22

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi'in Serie A ekibinden ayrılması an meselesi.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'un haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Vedat Muriqi transferi için devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazılırken, Muriqi'nin Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu da dile getirildi. Haberde, Lazio'nun Muriqi için 15 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği yazıldı.

Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gol attıktan sonra 18 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Muriqi, İtalyan ekibinde ise 48 maçın 12'sinde sahaya ilk 11'de çıktı ve 2 gol atabildi.







