Yunus Akgün: 'Kimse merak etmesin'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:26

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:26

Galatasaray'da Yunus Akgün, Rigas Skola maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları...

"Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz."