Yunus Akgün: 'Kimse merak etmesin'
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Rigas Skola karşılaşması sonrası konuştu. Akgün, 'Kimse merak etmesin, ilk 8'den direkt yükseleceğiz' dedi.
Galatasaray'da Yunus Akgün, Rigas Skola maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları...
"Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz."
Etiketler: #RFS #galatasaray #yunus akgün #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan flaş açıklama!
- Galatasaray, Avrupa'da 23 yıl sonra bir ilki yaşadı!
- Dries Mertens: 2-0'dan vermememiz gerekiyordu
- Yunus Akgün: 'Kimse merak etmesin'
- Galatasaray, skoru koruyamıyor!
- Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u galibiyetle başladı!
- Beşiktaş'ta flaş sakatlık!
- Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
- Galatasaray'dan Yunus Akgün için Messi benzetmesi!
- Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!