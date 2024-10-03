Yunus Akgün: 'Kimse merak etmesin'

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Rigas Skola karşılaşması sonrası konuştu. Akgün, 'Kimse merak etmesin, ilk 8'den direkt yükseleceğiz' dedi.

Yunus Akgün: 'Kimse merak etmesin'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:26

Galatasaray'da Yunus Akgün, Rigas Skola maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları...

"Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." 


Etiketler: #RFS #galatasaray #yunus akgün #uefa avrupa ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler