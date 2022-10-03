Yunus Akgün'ün menajerinden sözleşme açıklaması

03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:09

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, kritik açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan ve oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ergezen, "Yunus, Adana'dan Galatasaray’a performansıyla kendisini Süper Lig’de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.

"YUNUS'LA İLGİLİ BİR PROBLEM YOK"

Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi: "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim."

Galatasaray altyapısından yetişen Akgün'ün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.