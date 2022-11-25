Yunus Akgün'ün menajerinden transfer açıklaması! 'İyi niyet çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor'
Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün için menajeri Necdet Ergezen, açıklamalarda bulundu. Ergezen, 'İyi niyet çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor' dedi.
Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün menajeri Necdet Ergezen konuştu.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ergezen, genç oyuncunun yeni sözleşme durumu ve transfer için gelen soruya, "Galatasaray'la karşılıklı iyi niyet çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar bir süreç, sözleşme süresi ve diğer detaylar konusunda görüşmelerimiz çok olumlu ilerliyor. Yunus'la ilgilenen takımlar her zaman var; ama ne bana ne de kulübe gelen bir teklif var. Bundan bağımsız olarak Yunus'un tek gündemi var, o da sözleşme yenilemek ve takımına faydalı olmak. Bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Lig yeniden başlamadan kontrat uzatma konusu tüm detayları çözülmüş olur diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.
22 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkan Yunus Akgün, 1 asist yaptı.
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