Yunus Akgün'ün takımı Leicester City Premier Lig'e yükseldi!
Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e geri döndü.
Championship'in 45. haftasında QPR, sahasında 2. sıradaki Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.
Leeds'in mağlup olmasının ardından lider Leicester City, Premier Lig'e yükselmeyi 2 maç kala garantiledi.
Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ün de forma giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e geri döndü.
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