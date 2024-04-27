Yunus Akgün'ün takımı Leicester City Premier Lig'e yükseldi!

Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 00:06
Yunus Akgün'ün takımı Leicester City Premier Lig'e yükseldi!
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Championship'in 45. haftasında QPR, sahasında 2. sıradaki Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.

Leeds'in mağlup olmasının ardından lider Leicester City, Premier Lig'e yükselmeyi 2 maç kala garantiledi.

Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ün de forma giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e geri döndü.


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