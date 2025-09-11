Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 17:02:00
Transfer döneminin sona ermesine son günler kalmasının ardınan Fenerbahçe ve Beşiktaş Yunus Emre Konak'ı transfer etmek için harekete geçti. Peki, Yunus Emre Konak kimdir? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Yunus Emre Konak kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Yunus Emre Konak Transfermarkt verilerine göre, Türk futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Genç futbolcu için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Peki, Yunus Emre Konak kimdir? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Yunus Emre Konak kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

YUNUS EMRE KONAK KİMDİR?

Yunus Emre Konak 10 Ocak 2006 Sivas doğumludur. Futbol kariyerine Sivasspor'da başlamıştır. Premier League ekibi Brentford forması giymektedir.

YUNUS EMRE KONAK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Premier League ekibi Brentford forması giyen Yunus Emre Konak ön libero olarak oynamaktadır.

YUNUS EMRE KONAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Sivasspor altyapısında başlayan genç oyuncu gösterdiği performansla İngiltere Premier Leauge ekiplerinden Brentford'a transfer olarak adından söz ettirmişti. 

