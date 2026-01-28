Forvet transferinde çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme Brezilyalı Yuri Alberto'nun geldiği iddia edildi. Peki, Yuri Alberto kimdir? Yuri Alberto kaç yaşında, nereli? Yuri Alberto hangi takımlarda oynadı? Yuri Alberto Fenerbahçe'ye mi geliyor?

YURI ALBERTO KİMDİR?

Yuri Alberto Monteiro da Silva 18 Mart 2001 yılında, São José dos Campos'taki Vila Cristina'nın kuzey mahallesinde doğdu. Yuri Alberto olarak bilinen, Corinthians ve Brezilya milli takımında forvet olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur.

YURI ALBERTO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alberto, 2013 yılında on iki yaşındayken Santos'un genç takımına katıldı. 2018 sezonunda az sayıda maçta forma giyen Yuri Alberto, 2019'da Jorge Sampaoli yönetiminde sadece iki kez sahaya çıkabildi . Mart 2020'de yeni teknik direktör Jesualdo Ferreira yönetiminde ilk takıma geri döndü, ancak yine de kulüpten gelen sözleşme yenileme teklifini reddetti ve Temmuz ayında ayrılmayı tercih etti.

30 Ocak 2022'de Yuri Alberto, Rusya Premier Ligi kulübü FC Zenit Saint Petersburg ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

29 Haziran 2022'de Zenit, Yuri Alberto'nun Corinthians'a kiralık olarak transfer olacağını açıkladı. Yuri Alberto, Ocak 2023'te Brezilya kulübüyle beş yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı.