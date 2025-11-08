Yusuf Akçiçek'in ilk 11'de başladığı maçta 6 gol ve 2 kırmızı kart

Suudi Arabistan Ligi’nin 8. haftasında Najma ile Al Hilal karşı karşıya geldi. 6 gole sahne olan maçı Simone Inzaghi'nin ekibi kazandı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, Lazaro’nun golüyle 3. dakikada öne geçti. Bu gole Al Hilal Salem Al Dawsari’yle yanıt verirken skor 1-1’e geldi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmazken devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Maçın 58. dakikada yapılan VAR kontrolünün ardından ev sahibi ekibin ilk golünü atan Lazaro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu karttan 2 dakika sonra Ruben Neves kendi ağlarını havalandırdı ve Najma yeniden öne geçti.

Son bölüme ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle girilirken Theo Hernandez 72’de skoru bir kez daha eşitledi. Najma’nın golünde kendi ağları havalandıran Ruben Neves, 78’de takımını 3-2 öne geçirdi.

Al Hilal’in ilk golünü atan Salem Al Dawsari, 90’da skoru belirleyen golü attı. Al Hilal bu sonuçla puanını 20 yapıp zirve takibini sürdürdü. Ligin son sırasında yer alan Najma ise puansız haftayı tamamladı.

Ev sahibi ekipte ayrıca Jawad El Yamiq, 76'daki kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

Al Hilal’de Yusuf Akçiçek maça ilk 11’de başladı ve 60. dakikada yerini Kaio Cesar'a bıraktı. Genç stoper, maçın 52. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe'den bu sezon Al Hilal'e transfer olan Yusuf, 7 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.