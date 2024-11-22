Yusuf Dikeç'ten 2028 Los Angeles Olimpiyatları açıklaması!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi olan milli atıcı Yusuf Dikeç, Los Angeles Olimpiyat Oyunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yusuf Dikeç'ten 2028 Los Angeles Olimpiyatları açıklaması!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:38

Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve atışı sırasında verdiği poz bütün dünyaya yayılan milli atıcı Yusuf Dikeç, gözünü 2028 yılında Los Angeles'te düzenlenecek olimpiyatlarına dikti.

Milli atıcı, Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

'ALTIN MADALYA ALACAĞIZ VE BIRAKACAĞIZ'

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanacağını ve altın madalyayı hedeflediğini söyleyen Dikeç, "Hayat bir mücadele ve yarış. Biz de Allah ömür verdiği sürece 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına hazırlanacağız, altın madalya alacağız ve bırakacağız. Başarı kolay gelmiyor, bu 4 yıl içinde de birçok yarışmalarımız olacak. Allah nasip ederse o yarışmalara yine devam edeceğiz. Hayatımızda çok iyi geri dönüşler oldu. Bir kere kendi adıma çok mutluyum. İkincisi ülkem adına mutluyum. Üçüncüsü ise yaptığım sporun dünyada tanıtımı açısından çok mutluyum. Spor il müdürlüklerden arayanlar oluyor, 'Yusuf, her gün 30 aile geliyor ve çocuklarını atışa başlatmak istiyorlar, ne yapacağız?' diyorlar. Bunlar hem kendim hem de ülkem için çok gurur verici ve mutlu olduğum şeyler" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #2028 los angeles olimpiyatları #Yusuf Dikeç #2024 paris olimpiyat oyunları

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