Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması
Adana Demirspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.
Yukatel Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı, adalesinde büyük ihtimalle yırtık olduğunu söyledi.
Yukatel Adana Demirspor'un RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelenin son dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf, stadyum çıkışında, basın mensuplarının soruları üzerine, "Niye olduğunu da biliyoruz. MR çekilecek, büyük ihtimalle yırtıldı. Neden olduğunu bizimkiler bilir." açıklamasında bulundu.
Mücadelenin 89. dakikasında Adana ekibinin hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kalmıştı. Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Yusuf, oyuna devam edememişti.
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