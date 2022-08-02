Yusuf Yazıcı için Serie A iddiası

02 Ağustos 2022 Salı, 13:06

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği CSKA Moskova'da müthiş bir performans sergilemesine rağmen Rus ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Fransız ekibinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın kararının büyük önem taşıdığı Yusuf Yazıcı için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.



Corrieredellosport'tan aktardığı habere göre; Lille, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı için Serie A ekibi Salernitana ile anlaşmak üzere. Fonseca'nın takımda düşünmediği Yusuf için iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.



2019-20 sezonunun başında Trabzonspor'dan 17,5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu Fransız ekibiyle 89 karşılaşmada 16 gol 10 asistlik performans sergilerken 2020-21 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren Yusuf Yazıcı, lig de forma giydiği 10 maçta 8 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.







