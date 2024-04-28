Yusuf Yazıcı, Lille'i deplasmanda galibiyete taşıdı!

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Metz'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:37
Yusuf Yazıcı, Lille'i deplasmanda galibiyete taşıdı!
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı. 

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI DEVAM ETTİ

Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Lille, evinde Lyon'u ağırlayacak. Metz, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. 


Yusuf Yazıcı haberleri lille haberleri Metz haberleri Fransa Ligue 1 haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Göksel Çelik Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Göksel Çelik Avrupa şampiyonu!
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’

Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: 'Vasat bir Anadolu takımı'

Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: 'Vasat bir Anadolu takımı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!
Erman Toroğlu’ndan olay benzetme: Suni çimi şişme kadına benzetti!

Erman Toroğlu’ndan olay benzetme: Suni çimi şişme kadına benzetti!
Merve Taşkın ‘Erkekler senden ne istiyor?’ sorusunu yanıtladı

Merve Taşkın ‘Erkekler senden ne istiyor?’ sorusunu yanıtladı
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı: 'Böyle planlama olur mu?'

Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı: 'Böyle planlama olur mu?'
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu
Icardi’den Erden Timur’a mesaj

Icardi’den Erden Timur’a mesaj