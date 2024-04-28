Yusuf Yazıcı, Lille'i deplasmanda galibiyete taşıdı!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:37

Güncelleme: 28.04.2024 - 16:37

Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında Metz ile Lille karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.

Lille'in galibiyet golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi. Metz'in tek golü 23 dakikada penaltıdan Georges Mikautadze ile geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI DEVAM ETTİ

Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 77 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını. 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Metz ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Lille, evinde Lyon'u ağırlayacak. Metz, sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek.