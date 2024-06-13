Yusuf Yazıcı'dan sakatlık açıklaması: 'Çok değerli oyuncularımızı kaybettik ama...'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'da hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Yazıcı, takımda yaşanan sakatlıklara ilişkin, "Çok üzücü. Çok değerli oyuncularımızı kaybettik ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Elimizdeki oyuncularla en iyisini vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:57
Yusuf Yazıcı'dan sakatlık açıklaması: 'Çok değerli oyuncularımızı kaybettik ama...'
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A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı, "Her şey yolunda, iyi gidiyor. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz, çok güzel bir tesis ayarladılar bize. Bizler de iyi çalışıyoruz. Çok az kaldı, çok hazır, diri bir şekilde girmek istiyoruz şampiyonaya" diye konuştu.

Gürcistan ile oynanacak ilk maçın önemine dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar çok önemlidir. Hem motivasyon hem de gruptan çıkmak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi de çalışıyoruz. Umarım karşılığını da alırız" dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Takımda yaşanan sakatlıklara değinen Yusuf Yazıcı, "Çok üzücü. Çok değerli oyuncularımızı kaybettik ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Elimizdeki oyuncularla en iyisini vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki taraftar desteğine dikkat çeken Yusuf Yazıcı, "Almanya'da çok sayıda birçok Türk'ün yaşaması bizi daha çok mutlu edecek. Taraftara açık antrenman yaptık, o heyecan bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.

Milli takım EURO 2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.


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