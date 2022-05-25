Yusuf Yazıcı'nın menajeri: "Öncelik CSKA'da"
Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında menajeri açıklama yaptı.
Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Cebeci, "Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da kalmak istiyor. Hayatta neler olacağını bilemeyiz, her şey olur. CSKA Moskova, Lille ile anlaşamazsa Avrupa'dan teklif yapan kulüpleri değerlendireceğiz. Ancak, önceliğimiz CSKA Moskova'da kalmak. İkinci tercihimiz ise Avrupa'da iyi bir kulüp olacak." ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı'nın menajeri, "Yusuf, Lille'e geri dönmek istemiyor. CSKA Moskova'da kalmak istiyor. Burada büyük bir aile var ve Yusuf da bunun bir parçası." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Lille'den CSKA Moskova'ya 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Rus Premier Liga'da oynadığı 10 maçta 8 gol attı.
Video Haberler
- Adilcevaz'da Mayıs sonu kar yağışı
- Çorum'da trafiği kilitledi
- Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
- Zehirli türlerinden biri! Tekirdağ kıyılarında görüldü
- Kan izlerini yok edemeyince ateşe vermiş
- Trabzon'da dev akvaryumun tabelası
- İşçilerin ihbarda bulunduğu bahçe söndürüldü
- Çakmakla oynayan çocuk ,evi yaktı
- Ataşehir'de 2. kattan atlayıp dehşet saçtı
- Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker de devreye girdi
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi