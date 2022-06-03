Yusuf Yazıcı'nın transfer bilmecesi devam ediyor!
Sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak tamamlayan Yusuf Yazıcı için menajeri Adem Cebeci transfer açıklamasında bulundu.
Bonservisi Lille'de olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması geldi. Sezonun ikinci yarısında Rus ekibi CSKA'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu için, menajeri Adem Cebeci konuştu.
Adem Cebeci açıklamasında, "CSKA ve Lille arasında görüşmeler devam ediyor. Yusuf'un önceliği CSKA'da kalmak, takımın şampiyon olmasına katkı sağlamak istiyor" dedi.
Sezonun ikinci yarısında CSKA formasıyla 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı, Rus temsilcisinde 10 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.
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