Yusuf Yazıcı'ya Nantes kancası!
Fransız yıldız Ludovic Blas'ı Rennes'e satan Nantes, alternatifleri arasına Yusuf Yazıcı'yı da aldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'ya yeni bir talip çıktı. Fransız basınında yer alan habere göre; Nantes, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.
Ludovic Blas'ı Rennes'e 15 milyon euroya satan Nantes, alternatifleri arasına milli oyuncuyu da aldı. Birçok isimle görüşen Fransız ekibinin son kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'nın Lille 1 sene daha sözleşmesi var. 26 yaşındaki oyuncu Lille ile 93 maça çıktı ve 17 gol7 11 asist yaptı.
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