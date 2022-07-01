Yüzmede Berkay Öğretir'den altın madalya
Milli yüzücü Berkay Öğretir, Cezayir'in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmayı başardı.
19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.
Milli sporcu Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada, 2.11.26'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıktı.
Fransız Antoine Laurent Jac Marc ikinci, İspanyol Alex Ramirez Castejon üçüncü sırayı aldı.
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