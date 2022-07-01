Yüzmede Berkay Öğretir'den altın madalya

Milli yüzücü Berkay Öğretir, Cezayir'in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 22:00
Yüzmede Berkay Öğretir'den altın madalya
Abone Ol google-news

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu Berkay Öğretir, erkekler 200 metre kurbağalamada, 2.11.26'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıktı.

Fransız Antoine Laurent Jac Marc ikinci, İspanyol Alex Ramirez Castejon üçüncü sırayı aldı.


Berkay Öğretir yüzme akdeniz oyunları
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler