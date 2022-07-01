Yüzmede Merve Tuncel bronz madalya kazandı
Milli yüzücü Merve Tuncel, Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 200 metre kelebek yarışında bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebekte bronz madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda yüzme branşında müsabakalar yapıldı.
Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebekte, 2.12.59'luk derecesiyle podyumun üçüncü basamağına çıktı. Aynı yarışta Defne Taçyıldız, 2.16.22 ile 8. sırayı elde etti.
Bosna Hersek'ten Lana Pudar'ın 2.09.18 ile altın madalya kazandığı müsabakada, Portekiz'den Ana Monteiro 2.09.32 ile gümüş madalyaya uzandı.
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