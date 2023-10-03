Zaha'dan Manchester United tribünlerine 'Sizi duyamıyorum!'
Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha, Old Trafford'daki golünün ardından Manchester United tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.
Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında dikkat çeken bir harekete imza attı.
Fildişili yıldız, Manchester United - Galatasaray karşılaşmasının 23. dakikasında ağları sarstı ve skoru 1-1'e getirdi.
Zaha bu golden sonra, Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Biz kimin aracının deposunu dolduruyoruz?
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü