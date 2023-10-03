Zaha'dan Manchester United tribünlerine 'Sizi duyamıyorum!'

Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha, Old Trafford'daki golünün ardından Manchester United tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 23:16
Zaha'dan Manchester United tribünlerine 'Sizi duyamıyorum!'
Abone Ol google-news

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında dikkat çeken bir harekete imza attı.

Fildişili yıldız, Manchester United - Galatasaray karşılaşmasının 23. dakikasında ağları sarstı ve skoru 1-1'e getirdi.

Zaha bu golden sonra, Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.


Player Alanı
wilfried zaha galatasaray manchester united Şampiyonlar Ligi uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler