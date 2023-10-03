Zaha'dan Manchester United tribünlerine 'Sizi duyamıyorum!'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 23:16

Güncelleme: 03.10.2023 - 23:16

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Manchester United deplasmanında dikkat çeken bir harekete imza attı.

Fildişili yıldız, Manchester United - Galatasaray karşılaşmasının 23. dakikasında ağları sarstı ve skoru 1-1'e getirdi.

Zaha bu golden sonra, Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.