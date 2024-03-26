Zaha'dan milli takım açıklaması! 'Geri dönmeye hazırım'

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan teklif gelmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:43
Zaha'dan milli takım açıklaması! 'Geri dönmeye hazırım'
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Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı için gelen soruya cevap verdi.

Davet gelmesi durumunda milli takıma geri dönmeye sıcak baktığını söyleyen Wilfied Zaha, "Fildişi Sahili benim ülkem. Eğer milli takım için çağrılırsam, tereddüt etmeden giderim" dedi.

Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası kazanan kadrosunda yer almayan Zaha, ülkesi ile çıktığı 31 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da ise 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.


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