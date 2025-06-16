Zambo Anguissa transferi için açıklama: 'Aramalar ve temaslar oldu ancak...'

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviye için Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa için ısrarını devam ettiriyor.

Rudy Galetti'nin haberine göre; Anguissa'nın bonservisini almak için İtalyan kulübüne yaptığı ilk teklif reddedilen siyah beyazlılar, pazarlık masasına yeni bir öneriyle geri döndü.

Haber detayında, Beşiktaş'ın Napoli'ye bonuslar da dahil olmak üzere 18 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunduğu ileri sürüldü.

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ancak Serie A ekibinin 18 milyon Euro'luk net bir fiyat belirlediği ve bunun yanı sıra çeşitli bonuslar da talep ettiği kaydedildi.

Öte yandan Africa Foot'a konuşan Frank Anguissa'ya yakın bir kaynak, Kamerunlu oyuncunun geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Haberde yer alan açıklamada Anguissa'ya talebin çok yüksek olduğu belirtilirken "İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye ve İtalya'dan talipler var. Ancak her şeyden önce aradığı şey rekabetçi bir proje. Teklifler var ve Napoli henüz son sözünü söylemedi. Kulüp onu tutmak istiyor. Karmaşık bir durum ancak çok yakında bir karar verilebilir, size garanti ederim" ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli oyuncuya Türkiye'den teklifler olup olmadığının sorulması üzerine ise "Türkiye mi? Evet, aramalar ve temaslar oldu ancak henüz somut bir şey yok. Diğer kulüpler pusuda bekliyor. Zambo en üst seviyede kalmak istiyor" yanıtı verildi.



