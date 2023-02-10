Zaniolo imza attı yardıma kostu
Galatasaray’ın yeni transferi Zaniolo yaptığı anlaşma sonrası örnek tavır sergileyerek depremzedeler için 1 milyon TL’ye yakın bağışta bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray’ın Roma’dan transfer ettiği hücuma dönük orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo, sözleşme imzaladıktan sonra örnek bir davranışta bulundu.
Sarı-Kırmızılı kulüp, deprem nedeniyle 23 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili hiçbir mecrasından paylaşımda bulunmadı. Sağlık kontrolü, imza ve lisans çıkarma işlemi kamuoyuna bilgi verilmeden yapıldı. Zaniolo’nun, G.Saray’a imza attıktan sonra depremzedeler için 1 milyon TL’ye yakın bağışta bulunduğu öğrenildi.
17 NUMARALI FORMANIN SIRRI
Zaniolo, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan’ın anısına G.Saray’da 17 numaralı formayı giyecek.
HERKESİ YASA BOĞDU
17 yaşındaki G.Saray taraftarı Muhammed Emin Özkan, depremde yaşamını yitirdi. Muhammed, deprem öncesi sosyal medya hesabından Zaniolo için kendi yaptığı bir video ile birlikte transferde rol oynayan yönetici Erden Timur’a yönelik “Erden Abi ne yaptın sen” mesajını paylaşmıştı. Zaniolo, “Muhammed ve tüm Türk halkı için çok üzüntülüyüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım” dedi. İtalyan futbolcu G.Saray’dan paylaşılan videoda giyeceği formanın arkasına Muhammed’in adını yazdırdı.
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