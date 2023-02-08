Futbolcu Nicolo Zaniolo kimdir? Nicolo Zaniolo hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:02

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:03

Galatasaray'a transfer olacağı haberleriyle gündeme gelen Nicolo Zaniolo, imza atmak için İstanbul'a gelmek üzere uçağa bindi. 23 yaşındaki genç futbolcunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

FUTBOLCU NİCOLO ZANİOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. Massa, Toskana'da doğan Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. 2016 ara transfer döneminin son gününde Fiorentina tarafından serbest bırakılan futbolcu, daha sonra Virtus Entella'ya katıldı. Entella Primavera ekibinde birkaç ay oynadıktan sonra Zaniolo, Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017'de 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı. 2016-17 sezonunda takımı adına toplam yedi maça çıktı.

5 Temmuz 2017'de Inter, 1,8 milyon € bonservis ve 1,7 milyon € bonuslar karşılığında Zaniolo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2017-18 sezonunda ligini şampiyon bitiren genç takımda yer aldı ve 13 gol atarak Campionato Nazionale Primavera'nın en golcüsü oldu. Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017'de bir hazırlık maçında çıktı. Ancak Inter'in as takımı formasıyla hiçbir resmî maça çıkmadı.

2018'in Haziran ayında, Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya katıldığı bildirildi. 25 Haziran'da sağlık kontrolünü başarıyla geçen Zaniolo, 4,5 milyon € bonservis bedeli ve satış gelirinin %15'i karşılığında kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'da 3-0 yenildikleri Real Madrid karşısında çıktı. Serie A'daki ilk maçı 26 Eylül 2018 tarihinde evinde 4-0 yendikleri Frosinone maçı oldu. 26 Aralık'ta Serie A'daki ilk golünü 3-1 yendikleri Sassuolo'ya attı. Sonraki yıl Porto ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 2-1 kazanan takımının iki golünü de atarken, bir maçta iki gol atan en genç İtalyan futbolcu oldu.

12 Ocak 2020'de Zaniolo, evinde 2-1 yenildikleri Juventus maçında sağ dizinden ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Haziran 2020'nin sonlarında antrenmanlara başladı. Ayrıca, daha önce aynı cerrah tarafından ameliyat edilen Roberto Mancini, Roberto Baggio ve Francesco Totti, dâhil olmak üzere hem İtalyan hem de küresel futbol camiasından destek mesajları aldı.

5 Temmuz 2020'de Zaniolo, Serie A'da deplasmanda 2-1 yenildikleri Napoli karşısında sahalara geri döndü ve 66. dakikda oyuna dâhil oldu. Bir hafta sonra Zaniolo, deplasmanda 3-0 yendikleri Brescia karşısında sakatlık sonrası ilk golünü ardından 22 temmuz 2020'deki deplasmanda 6-1 yendikleri SPAL karşısında ikinci golünü attı.

Millî arada başka bir ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Zaniolo, 2020-21 sezonunu kapattı. 2021'in Temmuz ayında, sezon öncesinde yeni teknik direktör José Mourinho yönetimindeki takımla sahalara döndü. Zaniolo, ikinci sakatlığının ardından ilk golünü Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında Trabzonspor'a attı.

ÖZEL YAŞAMI

Nicolo Zaniolo, Serie B ve Serie C'de forvet pozisyonunda oynayan eski bir futbolcu olan Igor'un oğludur. 2021'de eski kız arkadaşı Sara Scaperrotta'dan Tommaso adını verdikleri oğlu doğmuştur.

MILLÎ TAKIM KARİYERİ

2016-2017 - İtalya İtalya U-18

2017-2018 - İtalya İtalya U-19

2018-2019 - İtalya İtalya U-21

2019 - İtalya

PROFESYONEL KARİYERİ

2016-2017 -Virtus Entella

2017-2018 - Inter

2018 - Roma

ALTYAPI KARİYERİ

2008-2010 - Genoa

2010-2016 - Fiorentina

2016-2017 - Virtus Entella

2017-2018 - Inter