Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Muhammed Emin Özkaya anısına 17 numara forma giyecek

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:34

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:00

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremler sonrasında hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan ve diğer depremzedeler için çok üzgün olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sarı-kırmızılı kulüp aracılığıyla bir mesaj yayımladı. Galatasaray'a transferinin gündemde olduğu günlerde Zaniolo'nun gol attığı bir videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak "Erdenn abi naptınn senn" notunu düşen 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hayatını kaybetti. Muhammed Emin ve Türk halkını unutmayan Zaniolo yaptığı açıklamada, "Muhammed için çok üzüntülüyüm. Ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunanlım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyecek.