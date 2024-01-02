Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün paylaşımı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Antoine Griezmann, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün'ü övdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 23:13
Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün paylaşımı!
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Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren Alperen Şengün için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şengün'ün maç önü ritüelinin paylaşıldığı videonun altına yorum yazan Fransız yıldız, "Bunu beğendim" sözleriyle tepki verdi. Ayrıca gülen surat emojisi kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN YANIT VERDİ

Griezmann'a yanıt veren Alperen Şengün ise, "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" ifadelerini kullandı.

İkilinin bu konuşması bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Griezmann ile Alperen'in paylaşımı şu şekilde:


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