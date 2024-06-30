Zeki Çelik'ten Jose Mourinho açıklaması: 'Roma'da çok şey öğrendim'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:43

Güncelleme: 30.06.2024 - 16:43

EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Zeki Çelik, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zeki Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Turnuvadan önce bir sakatlık geçirdim, beni bir adım geri attı. Şu an iyiyim. Hocamız oynama süresi verdiğinde, katkı sağlamak isterim."

"MOURİNHO ÇOK DENEYİMLİ"



"Avusturya çok sert oynayan, baskı yapan bir takım. Oradaki maçta baskılarına karşılık veremedik. İntikam olarak değil de bir maç zaten, bu maçı yenmeliyiz. 1-0 da olsa biz kazanalım ve yolumuza devam edelim. Hep maç maç gitmek lazım. Avusturya'yı geçersek... Çeyrek finale de adım adım bakmak lazım. Bence yarı finali zorlayabiliriz."

"Mourinho çok deneyimli bir hoca. Roma'da çok şey öğrendim. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum."

"MONTELLA İLE ÇOK MUTLUYUZ"



"Bence çok yetenekli bir grubumuz var. Arda, Semih, Kenan, Can olsun. Bunlar ileriki turnuvalarda 2028, 2032'de çok katkı sağlayacaklar. İleriki turnuvalarda iyi bir derece yapacağımıza inanıyorum."

"İlk maçtan önce sakatlandım. Sakatlık olmasa oynama ihtimalim olacaktı. Hocamla görüştük, ileriki maçlarda şans vereceğini söylemişti. Leao'ya karşı 4 maça çıktım, iyi tanıyordum. 2 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu yarattım ama gol nasip olmadı."

"Hocamız taktik çalışmayı çok seviyor. Antrenmanları çok tempolu. Taktik disiplin onun için çok önemli. Analizleri de çok iyi. İletişimi çok iyi. Sevimli birisi. Montella ile çok mutluyuz."

"ELEŞTİRİNİN DOZUNU KAÇIRIYORLAR"

"Burada güzel bir ortam var. Dışarıdan eleştirileri görünce çok şaşırıyorum. Turnuva sürecindeyiz. Dışarıdan çok yanlış yorumlar yapılıyor. İyi bir başarı için, ülkemiz için buradayız. Eleştirinin dozunu kaçırıyorlar. Burada dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum."

"Son 6-7 senedir milli takıma geliyorum, arkadaşlık ortamı çok iyi. Ortamımızdan memnunum. 2032'de Türkiye'de bu takım çok iyi işler yapacak."