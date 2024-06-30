TRT'deki canlı yayında skandal konuşma: 'Gece ikiye kadar pompa'
TRT Spor'da canlı yayına yansıyan konuşmalar izleyenleri şaşırttı. Kamera arkasındaki konuşmalar, EURO 2024 için Almanya'dan yapılan canlı yayında duyulunca bir anda yayın kesildi.
TRT Spor ekranlarında bir skandal yaşandı.
EURO 2024 maçlarının yorumlandığı 'Spor Stüdyosu' programında canlı yayına bağlanan Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun konuşurken kamera arkasındaki skandal ifadeler yayına yansıdı.
"GECE İKİYE KADAR POMPA"
Yayın esnasında kamera arkasında yapılan konuşmada "Otele yerleşelim gece ikiye kadar pompa" ifadesi kullanılınca acilen yayın kesildi.
BİR ANDA YAYIN KESİLDİ
Yayının kesilmesi üzerine ne yapacağını şaşıran TRT Spor sunucusu "Canlı yayın bazen böyle aksaklıklar yaşanabilir" demek zorunda kaldı.
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