Zeki Murat Göle'den mağlubiyet değerlendirmesi: 'Çok fazla eksiğimiz var, takım çok yoruldu'

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta son sıradaki Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi. Sarı lacivertliler bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

Domenico Tedesco'nun yokluğunda saha kenarında yer alan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Zeki Murat Göle sözlerine taraftarlardan özür dileyerek başladı.

Tecrübeli antrenör, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" ifadelerini kullandı.

“İsteksizliğin nedeni neydi?” sorusuna Göle, "Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir" şeklinde cevap verdi.