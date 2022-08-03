Zeki Yavru'nun yeni takımı Samsunspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:44
Zeki Yavru'nun yeni takımı Samsunspor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekibi Giresunspor'da forma giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


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