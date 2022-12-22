Zeljko Obradovic Fenerbahçe Beko'yu üzdü!

22 Aralık 2022 Perşembe, 23:27

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'a 73-72 yenildi.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 15 maç sonunda 5. kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu ligde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı. Obradovic'in Partizan'ı ise galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica ve Motley'den yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıktan dönen Willbekin uzun bir aradan sonra ilk kez oynadı. Sarı-lacivertlilerde Willbekin 14, Pierre 13, Calathes 11 sayı buldu.

Partizan'da Lessort ve Punter'in 12'şer, Exum'un da 10 sayısı galibiyete katkı verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun 3 gün önce transferini açıkladığı Yunan pivot Kostas Antetokounmpo da ilk kez kadroya dahil edildi.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer, Willbekin 14, Edwards, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 9, Pierre 13, Jekiri 8, Guduric 4, Booker 8, Calathes 11, Antetokounmpo

Partizan: Vukcevic, Leday 8, Avromovic 6, Punter 12, Smailagic 4, Papapetrou 5, Exum 10, Nunally 5, Lessort 12, Trifunovic, Andjusic 4, Madar 7

1. Periyot: 19-16

Devre: 37-33

3. Periyot: 57-51

5 Faulle Çıkan: 36.36 Jekiri (Fenerbahçe Beko), 37.39 Exum (Partizan)